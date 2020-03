Code Parrainage Total Direct Energie : 40 € pour le filleul et pour le parrain !

Code Parrainage Total Direct Energie : Entrez le code 107968908 pour toucher 40 EUROS *

Filiale du groupe Total, Total Direct Energie se trouve en 3e place des fournisseurs de l’électricité et du gaz en France. Depuis son lancement, elle ne cesse d’innover et de donner le meilleur à ses clients en proposant une énergie fiable, économique, et respectueuse de l’environnement pour garantir un avenir plus responsable et plus propre en termes d’énergie. Dans cet article, vous découvrirez tout ce qui concerne l’entreprise Total Direct Energie, son histoire, ses engagements, ses produits et services, ainsi que les procédures pour devenir parrain au sein de la société et obtenir un code parrainage total direct energie.

Retour sur l’histoire de Total Direct Energie

L’histoire commence à la fin des années 1990, l’Union européenne décide de libéraliser le marché de l’énergie européen notamment le gaz et l’électricité pour faire jouer la concurrence et ainsi faire diminuer les prix. En France, la libéralisation du marché de l’électricité s’est faite de façon progressive en 8 ans, en commençant par l’ouverture du marché pour les clients consommant plus de 100 GWh en début 1999 et finaliser en juillet 2007 pour tous les particuliers. Le marché de gaz a lui aussi suivi cette progression en commençant par les clients consommant plus de 237 GWH en aout 2000 pour finir en 2007 pour tous les consommateurs toutes catégories. C’est grâce à cette ouverture du marché que 3 trois amis dont Xavier Caïtucoli, Fabien Choné et Thierry Roussel ont décidé de créer Direct Energie pour gagner sa part de marché et mettre fin au monopole des opérateurs historiques. Le nouveau fournisseur d’électricité Direct Energie commence ses activités en 2004 en signant avec des PME et investit massivement dans la publicité pour gagner en notoriété. De 2005 à 2008, la capitale de Direct Energie se multiplie rapidement avec l’arrivé du groupe Louis-Dreyfus, de la société François 1er Energie en 2007 et le groupe EBM en 2008. Cependant, Direct Energie constate un abus de position dominante de l’EDF, il saisit le conseil de la concurrence forçant ce dernier à proposer une offre publique ouverte à tous les fournisseurs alternatifs. Un an après le conseil, la société Direct Energie acquiert aux enchères 645 MW d’électricité nucléaire à l’opérateur traditionnel EDF.

En 2008, le code parrainage total direct énergie n'existe pas encore et pour percer dans la filiale énergie renouvelable, la société décide de créer l’entreprise NEOEN se spécialisant dans le développement de l’éolien, le solaire photovoltaïque, le biogaz et la biomasse. En 2009, Direct Energie continue son ascension avec l’entrée dans son capital de deux géants à savoir le crédit agricole et le groupe Louis-Dreyfus. C’est aussi cette même année que la société se lance dans gaz. Le 1er Juillet 2011, Direct Energie et Neoen deviennent des sociétés sœurs avec l’achat des 35 % des parts du groupe Louis-Dreyfus de la société IMPALA SAS. Un an après, Direct Energie rachète la majorité du capital de Poweo et fusionne donnant naissance à Poweo Direct Energie. Le groupe devient alors le premier fournisseur de gaz en France devant EDF et GDF Suez. En 2013, le groupe change de nom et redevient tout simplement Direct Energie. En 2014, le groupe tente d’acquérir plus de clientèle en se lançant sur le marché européen en perçant sur le marché de l’énergie belge. En avril 2018, le Géant Total achète plus de 75 % du capital de Direct Energie, puis détient 95 % suite à l’offre publique d’achat sur les actions Direct Energie. Récemment, le 11 avril 2019, suite à la fusion des fournisseurs Total Spring et Direct Energie, le groupe prend la dénomination de Total Direct Energie.

Aujourd’hui, la société compte désormais 4 millions de clients particuliers et professionnels en proposant des offres d’électricité et de gaz naturel et autres services pour optimiser leur consommation.

Présentation vidéo de Total Direct Energie

Les défis de Total Direct Energie

Depuis sa création, le groupe s’est donné des défis sur le long terme : satisfaire les besoins énergie de la population mondiale, préserver la planète face au réchauffement climatique et proposer de l’énergie propre, responsable et économique. Les dirigeants de la société travaillent de jour en jour pour donner le meilleur en matière énergétique et pour participer au développement durable.

– Répondre aux besoins en énergie de 9 milliards d’habitats d’ici 20 ans

L’accès à l’énergie est indispensable pour notre développement économique et social. Nous sommes aujourd’hui 7 milliards, et d’ici 20 ans nous serons 9 milliards. Comment alors faire pour que chacun ait accès à cette énergie ? Rien qu’aujourd’hui, 1,3 milliard de gens n’ont pas encore accès à l’électricité, surtout dans le continent africain pour des raisons financières ou géographiques. En réponse, la société s’est donné l’engagement de fournir une énergie au meilleur coût et de qualité respectant les normes de sécurité et de l’environnement.

– Prendre part dans la lutte contre le réchauffement climatique

Il n’y a pas de développement possible sans énergie, mais une énergie propre qui n’affecte pas sur le climat. Pour répondre à ces besoins en énergie respectueuse de l’environnement dans les prochaines années, Total Direct Energie s’engage à améliorer l’efficacité énergétique de ses installations, croitre dans le gaz naturel et promouvoir les énergies renouvelables comme les biocarburants.

Les produits de Total Direct Energie

En devenant client de Total Direct Energie, c’est la garantie d’une économie de 10 % inférieur sur le prix de l’électricité et gaz, une souscription rapide et sans grande formalité, et un abonnement sans engagement.

– Les offres d’électricité

Il existe chez Total Direct Energie 3 offres d’électricité bien distincte : l’offre online, l’offre classique et l’offre verte. A savoir que le parrainage total direct énergie est valable sur toutes ses offres.



L’offre online : comme son nom l’indique, l’offre online est une offre 100 % web. Elle permet donc de faire un maximum d’économie. Vous bénéficiez d’une réduction de 10 % sur le tarif d’EDF dès votre souscription. Vous avez la possibilité d’envoyer votre relève de compteur deux fois par an pour ne pas avoir de surprise. Avec cette offre, vous payez tous les mois la même somme, la régularisation se fait une fois par an. Enfin, la grande avantage, c’est que vous pourrez gérer votre consommation à tout moment via votre espace client ou appli mobile. En cas de soucis, un conseiller expert reste à votre disponibilité 24 h/24.

L’offre classique : C’est l’offre de référence pour les particuliers. L’offre classique c’est 5 % de réduction par rapport au tarif d’EDF, des conseillers à votre écoute 24 h/24 que ce soit par mail, téléphone, twitter, Facebook ou tchat, un RDV énergie avec un conseiller tous les ans pour faire une mise au point de votre consommation afin de trouver une solution pour réduire votre consommation, une liberté totale dans le mode de paiement, l’envoie de facture ainsi que la date de prélèvement. Grâce à l’application mobile et à votre espace client, vous maitrisez facilement votre consommation.

L’offre verte : c’est une offre d’électricité 100 % éolienne et solaire. Vous bénéficiez d’une réduction de 2 % sur le tarif d’EDF dès votre souscription, une électricité propre 100 % renouvelable, un suivi en permanent de votre consommation sur votre espace client et application mobile, des conseillers à votre 6 jours sur 7, et une transparence totale dans l’origine de votre électricité.

– Les offres de gaz

Total Direct Energie propose 3 offres de gaz bien distinctes pour les particuliers :

L’offre online : 10 de réduction sur le prix du gaz par rapport au tarif d’Engie, gestion en ligne de votre consommation via appli mobile, mail et tchat, un conseiller à votre disponibilité par mail ou tchat et un budget lissé sur l’année.

L’offre classique : 5 % de réduction sur le prix du gaz par rapport au tarif d’Engie dès votre souscription, un RDV Énergie avec votre conseiller une fois par an pour vous accompagner dans l’optimisation de votre consommation, un conseiller joignable sur différents supports de communication, une gestion de votre consommation depuis votre appli mobile et espace client et un contrat à la carte.

L’offre verte : 2 % de réduction sur le tarif d’Engie dès votre souscription, le choix du gaz vert en toute transparence, suivi de votre consommation de gaz via votre espace client ou appli mobile, un conseiller avec votre disposition 6 j/7. En souscrivant à cette offre, vous soutenez la production de biométhane en France.

Les services proposés par Total Direct Energie

Avec Total Direct Energie, vous pourrez être sûr de bénéficier d’un service de dépannage électricité et gaz à tout moment. Les services offerts sont : assistance téléphonique 24 h 24, 7 j/7, Intervention en moins de 3 h, Prise de courant, interrupteur, Tableau électrique, Chaudière et Installation de gaz. Tous ces services sont gratuits pendant le premier mois et seulement 4,99 euros pour les autres mois.

L’offre de parrainage et le code parrainage total direct energie

Vous êtes un client satisfait et fidèle de Total Direct Energie depuis déjà quelques mois. Pour arrondir vos fins de mois en gagnant 400 euros par an, vous pourrez tout simplement devenir parrain. Le principe est simple, vous recommandez le fournisseur d’énergie à vos proches, amis, ou entourages. Pour chaque inscription, vous gagnez 20 euros et votre filleul 20 euros. En 12 mois, vous avez la possibilité de parrainer 20 personnes au maximum. Pour être parrain, vous avez deux possibilités. Soit vous donnez votre numéro client ou code parrainage total direct energie à vos filleuls afin qu’ils puissent le renseigner lors de la souscription sur le 01 73 09 96 50, soit vous vous rendez sur la rubrique parrainage, et vous partager votre numéro client ou code parrainage total direct energie via les réseaux sociaux ou mail. Une fois le parrainage validé, vous et votre filleul recevez les 20 euros chacun dans un délai de 2 mois maximum. De plus, si votre filleul est un professionnel, vous gagnez en plus une carte cadeau d’une valeur de 20 euros. Pour trouver facilement des filleuls, vous pourrez publier vos offres de parrainage sur les sites dédiés en mentionnant votre code parrainage total direct energie.

Avis clients Total Direct Energie

Se trouvant en 3e place des fournisseurs d’électricité et gaz en France, la majorité des clients de Total Direct Energie n’hésite pas à affirmer leur avis concernant les services et produits de la société. 83 % des clients satisfaits recommandent Total Direct Energie à leurs entourages. Les points forts du groupe sont la facilité des démarches, le rapport qualité/prix et la qualité du service. Ce n’est pas un hasard si Total Direct Energie a reçu le prix SELECTRA du meilleur fournisseur d’énergie en 2017, 2018 et 2019, Trophée Qualiweb 2018 et 2019 dans la catégorie Services au Public, Podium de la Relation Client 2018 et 2019 dans la catégorie Entreprise de Service et Prix Excellence Client 2019. Voici quelques avis pour vous donner quelques idées :

– Manon : Ce qui me plait chez Total Direct Energie, c’est que les démarches sont faciles et

Rapides. En quelques minutes, ma souscription a été finalisée. De plus, l’intervention pour les installations s’est faite rapidement.

– Yohan : Si j’ai choisi Total Direct Energie, c’est surtout pour ses prix. J’ai pu économiser jusqu’à 150 euros par an contrairement au tarif fixé par l’EDF. Je vous le recommande vivement.

– Mathieu : En tant que fidèle et fan de Total Direct Energie, je suis satisfait à 100 % de ses tarifs. Je vous conseille de souscrire à l’offre verte pour faire un petit geste pour notre planète.

Bref, avec Total Direct Energie, vous faites une économie de 10 % par rapport au tarif des opérateurs traditionnels, vous participez dans la préservation de l’environnement et vous êtes plus responsable dans la consommation de l’énergie. Changer de fournisseur d’énergie, c’est comme changer de banque ou d’abonnement téléphonique, cela se fait en quelques minutes. La communauté de Total Direct Energie compte aujourd’hui plus de 4 millions de membres, pourquoi pas vous ? De plus, vous pourrez devenir parrain et gagner 20 euros sur chaque filleul.

